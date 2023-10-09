القبض على 3 أشخاص سرقوا سيارة في الإسكندرية

القبض على 3 مسجلين خطر انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة سيارة سجائر بالاسكندرية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (تاجر سجائر - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بأنه حال قيادته لسيارته بدائرة القسم فوجئ بميكروباص لم يتمكن من إلتقاط أرقامه يستقله مجموعة من الأشخاص قاموا بإستيقافه وإيهامه بأنهم من رجال الشرطة وإصطحابه داخل الميكروباص ثم قاموا بإنزاله بدائرة القسم وأبلغوه بالتوجه لقسم شرطة أول المنتزه لمقابلتهم وتحرير محضر بالواقعة وإنصرفوا وإستولوا على السيارة وبداخلها 6 كراتين سجائر ومبلغ مالى وهاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تبين أنهم (3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الإسكندرية) .عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم التحفظ على الميكروباص المستخدم فـى الواقعة والمضبوطات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.