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«الداخلية» تكشف تفاصيل الاستيلاء على 5 ملايين جنيه من شركة بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
02:39 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم.بالانتقال والفحص تم التقابل مع (مالك شركة مقاولات - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، و (فنى كاميرات ، وكهربائى - مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام "موظفين بالشركة ملك الاول").

وقرر الأول بقيامه بتسليم الثانى والثالث مبلغ (5 مليون و 500 ألف جنيه) لإيداعه بالبنك محل البلاغ ولدى قيامهما بالتوجه لإيداع المبلغ قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى"بدون لوحات معدنية" بإنتحال صفة رجال شرطة ، وإصطحابهما والمبلغ المالى داخل السيارة لإحدى المناطق أعلى الطريق الدائرى والإستيلاء على المبلغ المالى وهواتفهم المحمولة وقاموا بتركهما ولاذوا بالفرار ، وأيد الثانى والثالث ما جاء بأقواله. بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعــة (6 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية).عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين ، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - 2 سلاح أبيض "مطواة" - سيارة ملاكى ملك أحدهم والمُستخدمة فـى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتحريض من أحد المتهمان الهاربان عقب علمه من أحد المجنى عليهم "تربطه به صلة قرابة" بأنهم فى سبيل إيداعهم المبلغ المالى بأحد البنوك وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بأن باقى المبلغ المُستولى عليه بحوزة المتهمان الهاربــــان.بإستدعاء المجنى عليهـــــما تعرفا على المتهمين وإتهموهما بارتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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