انطلاق فعاليات معرض جامعة المنصورة للكتاب 22 أكتوبر

أعلنت جامعة المنصورة، تنظيم عمل معرض علمي وفني على هامش معرض جامعة المنصورة الثاني عشر للكتاب.

وأشارت جامعة المنصورة، في بيان لها، إلى تنظيم معرض الكتاب خلال الفترة من 22 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2023 بمبنى المكتبة المركزية، أمام كلية طب الأسنان.

شروط الاشتراك في معرض الكتاب

وأوضحت الجامعة، أن المعرضين متاحين لجميع طلاب الجامعات والمدارس يوم الأحد 22 أكتوبر، ويضم المعرض معروضات بالمجال العلمي، عبارة عن مجسمات، وبوسترات، وعروض مرئية، ومعروضات بالمجال الفني رسم، وتصوير، ونحت، وتصوير فوتوغرافي.

وحددت الجامعة شروط الاشتراك في المعرض الفني، وهي ضرورة التفرغ الكامل يوم المعرض 22 أكتوبر من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، وتسجيل بيانات الطالب والعمل المشارك به من خلال زيارة موقع معرض كتاب جامعة المنصورة من هنا أو مسح رمز QR بالأسفل.

آخر موعد للتسجيل

وأشارت الجامعة إلى أن آخر موعد للتسجيل بالمعرض 14 أكتوبر 2023، وتحصل المشاريع المشاركة على إفادة بالمشاركة بالمعرض العلمي، وتحصل المشاريع الثلاثة الأولى على درع المعرض العلمي لعام 2023.

في سياق آخر، تنظم جامعة المنصورة احتفالية كبرى بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، غدا الثلاثاء، في قاعة الاحتفالات بكلية التجارة في تمام الساعة العاشرة صباحًا.