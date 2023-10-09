لأول مرة فخار قرية جريس في معرض تراثنا.. فرصة جيدة للترويج

من قرية جريس بمحافظة المنوفية، أحد أهم القرى على مستوى الجمهورية التي تعمل في صناعة الفخار، جاءوا إلى أرض معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، لعرض منتجاتهم من الفخار اليدوي أمام الآلاف من الجمهور من مختلف محافظات مصر كفرصة لترويج منتجاتهم ونشر ثقافة صناعة الفخار بين الجميع.

فخار قرية جريس

داخل الجناح الخاص بقرية جريس التابعة لمركز أشمون، والذي يحمل اسم «فخار جريس» يبهر العارضون الجمهور الزائر لمعرض تراثنا الذي انطلقت فعالياته أمس، بمعروضات مختلفة من الفخار اليدوي، «عارضين قلل وأواني فخار وقصاري خاصة بالمشاتل والأواني الخزف والشغل المعروض معمول يدوي بعد تدريب مهني للفخاريين هناك»، يقول الدكتور هشام الجزار، استشاري مشروع تطوير قرية جريس تنفيذ منظمة «اليونيدو» وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في بداية حديثه لـ«الوطن».

تدريبات مهنية

تقوم صناعة الفخار بالقرية على الخامات المحلية المتوفرة من البيئة الريفية، حيث التراب الطيني ومخلفات الزراعة من القطن والذرة، وحسب قول «الجزار» يعمل بالقرية عدد كبير من الأهالي في صناعة الفخار، بجانب الزراعة وبعد أن تراجعت الأيدى العاملة في صناعة الفخار بسبب الحداثة تم تقديم تدريبات مهنية لهم لتطوير المهنة والحفاظ عليها.

تدريبات مختلفة تلقاها الفخاريون في مشروع «جريس للفخار» لإخراج المنتجات الفخارية التي خرجت إلى النور في معرض تراثنا للحرف اليدوية، منها تدريب بناء قدرات لتطوير الحرفة، وتدريب على كيفية حساب التكلفة والتسعير وتدريبات الجودة والتغليف، إلى جانب تدريب على كيفية الاشتراك في المعارض، بحسب قول استشاري مشروع التطوير بقرية جريس للفخار.

فرصة للبيع

اعتبر «الجزار» المشاركة الأولى لهم في معرض تراثنا فرصة جيدة لعرض نتاج صناعة الفخاريين بعد التدريبات المهنية المتطورة التي تلقوها، مع الترويج لمنتجات الفخار الصديقة للبيئة، ودعم أصحاب الورش العاملة في القرية، حسب قوله.