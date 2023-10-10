سياسي: عدد التأييدات يعكس مدى ثقة المواطنين في المرشح الرئاسي (حوار)

خلال الأيام الماضية توافد آلاف المواطنين منذ الصباح على مقار الشهر العقاري بمختلف محافظات مصر، لعمل تأييدات لمرشحي الانتخابات الرئاسية من أعمار مختلفة، وسط تيسيرات كبيرة وتشديدات أمنية، في مشهد عكس العرس الديمقراطي، الذي تشهده مصر في الفترة الحالية، وهو ما تحدث عنه الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في حواره لـ«الوطن».

- ما رأيك في سباق التأييدات الرئاسية حاليا؟

توافد المواطنون على مقار الشهر العقاري المختلفة، يعد إعمالا للنصوص التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتمثل في أن من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، فهناك شروط معينة تحكمه، وهي إما الحصول على تزكية 20 نائبا، أو الحصول على تأييد من 25 ألف مواطن بواقع حد أدنى ألف تأييد من 15 محافظة.

- ما رؤيتك للمشهد الأيام الماضية أمام مقار الشهر العقاري؟

تواجد المواطنون بأعداد كبيرة أمام مقار الشهر العقاري بمثابة عرس ديمقراطي، يعكس مدى الحرية والنزاهة الانتخابية، كما أن الأغلبية العظمى ممن تواجدوا لعمل التأييدات، حملوا صورا للمرشح عبد الفتاح السيسي من أجل تأييده في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس رغبة الشعب واتجاهاته خلال الآونة المقبلة.

التأييدات تستطلع شعبية كل مرشح لانتخابات الرئاسة

- كيف ترى قيمة التأييدات نفسها؟

التأييدات تستطلع شعبية كل مرشح لانتخابات الرئاسة لدى الناخبين، فإذا حصل على 25 ألف تأييد فهو صالح لدخول السباق الانتخابي، وإذا لم يحصل على الأصوات المطلوبة، فليس له فرصه في خوض السباق الانتخابي، ودائما هناك علاقة طردية بين التأييدات ونتيجة الانتخابات.

- كيف يعكس عدد التأييدات الممنوحة لكل مرشح مدى شعبيته؟

التأييدات تعني التأييد الشعبي، فكلما زاد عدد التأييدات لمرشح بعينه، يعني ذلك أن هذا المرشح يحظى بثقة المواطنين، لأن عامل الكم في هذه الخطوة الانتخابية عامل مهم، المرشح «أ» يحصل عدد معين، و«ب وج»، اعتبره من وجهة نظري هو انتخاب أولي.

- هل يؤثر مؤشر التأييدات فيما بعد على ثقة الناس في مرشح بعينه؟

نعم بعض الشيء، فهو يعطي مؤشرا لنوايا المواطنين والاتجاه العام في الانتخابات، والمرشح الذي قد تتجه إليه أصوات الناخبين، فالتأييدات تأتي من المواطنين وهم نفسهم الناخبين، وبالتالي سينعكس على تأييد المواطنين في العملية الانتخابية نفسها، على سبيل المثال في النظام الأمريكي يكون هناك ترشيحات رئاسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قبل إجراء الانتخابات تحدث استطلاعات الرأي، لرؤية توجهات الناس، وفي كثير من الأحيان المؤشر يكون صحيح، والمرشح الذي حصل على ثقة ونسبة كبيرة في استطلاعات الرأي، يكون هو الفائز فيما بعد.

مجرد إعلان النية لا تعني الترشح

- ما الفرق بين إعلان شخص النية للترشح.. والترشح الفعلي؟

هناك مرشحين أعلنوا نيتهم في خوض الانتخابات الرئاسية، لكن مجرد إعلان النية لا يعني أن فلان أصبح مرشحا، بل لا بد توافر الشروط الأولية المطلوبة فيه وفقا للدستور والهيئة الوطنية الانتخابات، ومنها تجميع التأييدات أو التزكيات، ثم بعد خطوة غلق باب الطعون، لن يتبقى سوى المرشحين الفعليين، الذين سيذهب الشعب للانتخاب من بينهم.

- كيف ترى أهمية المرحلة المقبلة للدعاية الانتخابية؟

نسبة لا بأس بها لا يعرفون أغلب المرشحين الرئاسيين وما تاريخه السياسي، وما إذا كان يستحق أن يكون رئيسا، وهل هو صالح لقيادة الدولة أم لا؟ سوى فقط المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لأن الانتخابات في الأساس عملية اختيار، تختار من؟ ولماذا تختاره؟، وفي حالة عدم المعرفة بالمرشح فلن يحصل على تأييد أو صوت.