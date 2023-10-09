«أنا الفرحة».. يوم ترفيهي بمناسبة اليوم العالمي للفتاة بمتحف شرم الشيخ الخميس

تحت عنوان «للفتيات فقط»، وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، أعلن متحف شرم الشيخ اليوم، تنظيم يوم ترفيهي لفتيات شرم الشيخ، بعنوان «أنا الفرحة»، يوم الخميس المقبل.

الفئة العمرية

أكد متحف شرم الشيخ في بيان اليوم، أن فعاليات اليوم الترفيهي «أنا الفرحة»، ستبدأ الخميس المقبل من الساعة الـ9 صباحا حتى الـ6 مساء، لافتا إلى أن الفئة العمرية المسموح لها بحضور هذا اليوم، فتيات شرم الشيخ من سن 8 إلى 18 سنة، مشيرا إلى أن آلية المشاركة بالمتحف ستكون عن طريق رسالة عبر الصفحة الرسمية للمتحف، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

متحف شرم الشيخ

وفي سياق متصل بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الذي يوافق اليوم 9 أكتوبر، أقام متحف شرم الشيخ بالتعاون مع متحف البريد المصري التابع لوزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معرضا يحكي تاريخ البريد حول العالم، ويروي تفاصيل استضافة مصر للمؤتمر العاشر لاتحاد البريد العالمي عام 1934 ميلاديا.

وأكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن مصر كانت من أقدم دول العالم التي عرفت النظام البريدي كجزء من منظومة الدولة، لافتا إلى أن سعاة البريد في مصر القديمة، كانوا جزء من منظومة الدولة، وكانوا يسيرون على الأقدام ويستخدمون ضفتي نهر النيل كطريق لإرسال الرسائل الداخلية.

وأوضح القطاع، أنه في العصر الإسلامي بدأ استخدام الحمام الزاجل، في إرسال الرسائل خاصة في عهد الدولة الفاطمية والدولة الطولونية.