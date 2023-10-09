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«وفا»: مستوطنون متطرفون يقتحمون منطقة «عين أيوب» غرب رام الله

كتب:

منى السعيد
09:40 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
مشاهد من عدوان الاحتلال

مشاهد من عدوان الاحتلال

أكدت مصادر فلسطينية، مساء اليوم الاثنين، أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين اقتحمت منطقة «عين أيوب»، قرب قرية «رأس كركر»، غرب رام الله، بالضفة الغربية، وفق ما أوردت وكالة الأنبا الفلسطينية «وفا» قبل قليل.

وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية في بيان عاجل نشر منذ قليل، أن «مجموعة من المستعمرين» اقتحمت منطقة «عين أيوب»، في حماية قوات الاحتلال، واحتشدت في المكان دون مغادرته.

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