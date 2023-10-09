«الصحة العالمية»: 58 مليون شخص حول العالم مصابون بفيروس سي بدون علاج

قال أحمد المندري المدير الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية، إن الكثير من الأمراض التي تؤثر على البشر، أثرت على الجميع لعدة سنوات ولآلاف السنين، مشيرا إلى أن هناك 58 مليون شخص حول العالم، يعيشون ويتعايشون مع مرض فيروس سي بدون علاج، ويمكن أن يصل إلى حد السرطان والوفاة.

وتابع «المندري» خلال كلمته في احتفالية تسليم شهادة الذهبية لمصر، لخلوها من فيروس سي: «الكثير من الدراسات التي جرى بحثها أو التي عقدت على الملك توت عنخ آمون، أنه مات بمرض الملاريا، وأيضا أخناتون وملكته نفرتيتي، توفيا بسبب الدرن، وبمقارنة ذلك الفيروس الكبدي سي، هو جديد إلى حد ما، لقد قمنا باكتشافه عام 1975، لكنه انتشر في ذلك الوقت بالفعل، في الكثير من الدول، وخصوصا هنا في مصر».