3 ظواهر جوية تشهدها البلاد اليوم.. و«الأرصاد» تحذر السائقين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، ويلزم على قائدي السيارات التزام الحذر والاحتياط.

وأضافت الهيئة أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال النهار.

فيما يسود طقس لطيف أول ساعات الليل، مائل للبرودة في آخر ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 25 درجة مئوية.