مستوطنون يقتحمون «الأقصى».. والمقاومة الفلسطينية تتسلل إلى مواقع إسرائيلية

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

وأفادت مصادر محلية، بأنّ عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

تواصلت العمليات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، ممثلة في كتائب القسام وسرايا القدس، بقصف المستوطنات والمواقع الإسرائيلية ومواجهاتها مع قوات الاحتلال، رغم التعزيزات العسكرية الجوية والبرية والبحرية التي نفذها الاحتلال، كما تمكنت مجموعة من أفراد المقاومة الفلسطينية من التسلل إلى منطقة كفار سعد الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، رغم الحصار المفروض على القطاع.

صافرات الإنذار دوت في المنطقة

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأنّ صافرات الإنذار دوت في المنطقة بسبب تسلل المقاومين، وسخر المتحدث باسم كتائب القسام من تهديدات الحكومة الإسرائيلية بالاجتياح البري، مؤكدا أنّ المقاومة لا تزال تسيطر على زمام المعركة، وأنّه لا توجد مساومات مع الاحتلال، وأنّ قطاع غزة ما زال تحت النار.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، استعدادها الكامل للمواصلة في القتال ضد الاحتلال الإسرائيلي في جميع الساحات.