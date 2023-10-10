آلية اختيار مرشحي الرئاسة للرموز الانتخابية.. يحدد وفق أسبقية تقديم الطلب

بعد أن تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، يبدأ المرشحون في اختيار الرموز الانتخابية التي سوف يستخدمونها خلال حملاتهم الانتخابية.

اختيار رمز انتخابي وفق أسبقية تقديم طلب الترشح

ووفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، فعلى كل طالب ترشح لم يتمّ استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بين الرموز المدرجة اسمًا وشكلًا وفقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

الرموز التي حددتها الهيئة

وقد تضمن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات 15 رمزًا من الرموز التي حددتها الهيئة وهى رمز «النسر، الأسد، الحصان، ساعة اليد، النظارة، النجمة، المركب، التليفون، الميزان، الشمس، السلم، الطائرة، المظلة، الديك، والنخلة».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المرشحين للرموز الانتخابية، وفقًا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، قد تلقى يوم السبت الماضي أوراق المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والتي قدمها نيابة عنه المستشار محمود فوزي الممثل القانوني، إذ أحضر برفقته تزكيات 424 من أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى مليون و130 ألفًا و105 تأييدات من المواطنين، وثقوها بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.