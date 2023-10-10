أحمد الطاهري: الشارع الفلسطيني يعاني من إحباط.. الأراضي المصرية ليست مستباحة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن الشارع الفلسطيني يعاني من إحباط حقيقي أدركته مصر منذ سنوات، وعمدت الحكومة الحالية على خلق بارقة أمل للشارع الفلسطيني، وحشد الدعم من أجل إعمار غزة وخلق الأمل للأهالي، ونؤمن أن هناك إحباط فلسطيني، ولكن لا يمكن أن يكون الحل هو تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الطاهري عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن تصفية القضية راح أمامها شهداء من مصر، ولم يقدم لها أي طرف إقليمي أو دولي ما قدمته مصر لها، ومن المستحيل المزايدة على دور مصر في هذا الأمر.

القضية الفلسطينية لا يمكن أن تختزل في غزة

وتابع الكاتب الصحفي أن تاريخ مصر وواقعها وحاضرها من يشهد لها وليس نحن من نشهد لدور مصر في القضية الفلسطينية، فمصر هي الطرف الأصيل، موضحا أن القضية لا يمكن أن تختزل في قطاع غزة أو معبر جرى تعطيله باستخدام جماعات وظيفية.

وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على مصر ودورها، وسعي البعض إلى هذه المزايدة إبان حرب لبنان 2006 وحرب 2008.

واستطرد: «يحاول البعض الآن تجهيز المشهد الإعلامي العربي وتهيئته لمثل هذه المزايدات، لكننا سنتصدى لها مثلما نتصدى لأي فكر أو تحرك يسعى إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، وأن يكون الحل البديل هو الأراضي المصري».

صمت استراتيجي تفهما للحالة الدولية والأوضاع الإقليمية

وأكد: «الأراضي المصرية مسألة سيادة وليست مستباحة، ومصر تتعامل بحكمة وصمت استراتيجي تفهما للحالة الدولية والأوضاع الإقليمية، والأحداث في غزة الآن رسالة للأمن الإقليمي العربي فإذا اشتعلت نيران الفوضى فلن تقوم للمنطقة قائمة».