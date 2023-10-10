خريطة سقوط الأمطار على مدن القناة مساء اليوم.. رعدية وخفيفة إلى متوسطة

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة من سقوط أمطار متفاوتة الشدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، على أجزاء من المحافظة بالتزامن مع تغير حالة الطقس في المحافظة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن آخر صور للأقمار الصناعية أشارت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق من المحافظة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا.

أماكن سقوط الأمطار في الإسماعيلية ومدن القناة

وتشمل مناطق سقوط الامطار في محافظة الإسماعيلية مناطق من مدينة فايد شمال شرق المحافظة، ومدينة القنطرة غرب شمال غرب المحافظة والقريبة من مدينة بورسعيد، إلي جانب مناطق من مدينة الإسماعيلية ومركز ومدينة أبوصوير.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ من تواجد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق من محافظة بورسعيد بالتزامن مع التغيرات الجوية في طقس اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء.

وأشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلي ان طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.