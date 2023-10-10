مسؤول أوروبي يندد بالتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.. ويطالب بإدخال المساعدات إلى غزة

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنّ التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يتوقف فورا، وذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وندد بوريل، بكل ما يحدث ضد المدنيين في فلسطين، مطالبا بالسماح بدخول المياه والغذاء إلى قطاع غزة، كما أكد أنّه سيعمل مع جامعة الدول العربية من أجل تسوية عاجلة للأزمة.

إلى ذلك، حذّرت منظمة الأمم المتحدة من تردي الأوضاع في فلسطين، في ظل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبحسب تقرير الوضع لمنظمة «أونروا» التابعة للمنظمة الدولية بشأن قطاع غزة، لا يزال الوضع سيئًا مع تصاعد النزوح الجماعي بسرعة، والذي وصل لأكثر من 187 ألفا و518 شخصًا وفقًا لأرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، متوقعة ارتفاع الأعداد.

وتابع التقرير الصادر عن الأونروا، أنّ هناك نحو 137 ألفا و500 نازح دون مأوى في 83 مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مختلف أنحاء قطاع غزة، ومع ذلك، لم يتم تخصيص جميع المدارس كملاجئ للطوارئ، ما أدى إلى الاكتظاظ ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة.