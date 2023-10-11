سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 11-10-2023

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-10-2023 في البنوك المصرية نحو 32.60 جنيه للبيع، و32.45 جنيه للشراء وفق ما أعلنته المواقع الرسمية لدى البنوك أمام الجنيه المصري في البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم

«الوطن» ترصد سعر اليورو اليوم الأربعاء في عدد من البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي، وبحسب آخر تحديث أجرته على أسعار العملات، والموضح لدى مواقعها الرسمية، وشاشات البنوك المعلنة للجمهور والعملاء.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-10-2023 في البنك الأهلي المصري، 32.34 جنيه للشراء، و32.62 جنيه للبيع، وذلك في إطار البيع داخل البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري نحو 32.45 جنيه للشراء و32.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو داخل بنك مصر اليوم الأربعاء 11-10-2023 نحو 32.34 جنيه شراء، و32.62 جنيه للبيع، حال شرائه من بنك مصر.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 32.72 جنيه للبيع و32.59 جنيه للشراء، حال شرائه من قبل البنك أو قنواته الرسمية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر صرف اليورو اليوم 32.45 جنيه شراء و32.72 جنيه للبيع.