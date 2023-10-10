المصريون بالخارج يقيمون أول مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الرياض

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه أقيم بالعاصمة السعودية الرياض أول مؤتمر حاشد بأحد الفنادق لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار «كلنا معاك من أجل مصر».

رفع صور السيسي وأعلام مصر

وأشار إلى أنه قدم للمؤتمر أبناء مصر بالمملكة من مناطق عدة متحملين مشقة السفر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حاملين صورة المرشح وأعلام مصر في كرنفال واحتفالية لم يسبق لها مثيل.

وأفاد حنفي، أن جميع الحضور أشادوا بالتطور الذي تشهده مصر في السنوات الماضية في عهد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، سواء من المشروعات القومية العملاقة مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والقضاء على فيروس سي، والقضاء على العشوائيات، والبنية التحتية التي يتحاكى بها كثير من الدول المتقدمة وخصوصا الطرق والكباري، جعل جيش مصر العظيم يحتل مرتبة متقدمة بين جيوش العالم، وتوفير الأمن والآمان للمواطن والزائر والمستثمر الذي يعتبر بداية للتطور الاقتصادي بشتى مجالاتها، والقضاء على فيروس C، والقضاء على الإرهاب.

الحضور يهتفون للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

واختتم حنفي، أنه في نهاية المؤتمر، هتف الحضور للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حاملين صوره وأعلام مصر على أنغام الأغاني الوطنية، وبحضور مطرب الجالية أشرف عبدالعزيز، كما وعد الحضور من أبناء مصر المقيمين بالمملكة العربية السعودية بأن يوم الانتخابات يكون عرسا ديموقراطيا وكرنفالا يتحاكى عنه العالم، وسيثبت المصريون بالخارج أنهم دائما وأبدا خط الدفاع الأول عن مصرنا الحبيبة.