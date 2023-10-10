انطلاق الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب غدا

تنطلق غدا، الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب والتي خصصت هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر وجرى اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني أشهر مراسل صحفي على الجبهة شخصية المعرض وترفع هذه الدورة من المعرض شعار «الثقافة والنصر».

يصاحب المعرض مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين وعدد من الأنشطة المتنوعة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية.

جدير بالذكر أنه سيتم مناقشة مسلسلات المنصات وآليات الكتابة الجديدة في أولى ندوات المعرض بحضور السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة ومحمد هشام عبية مؤلف مسلسل بطلوع الروح والكاتب إياد عبد المجيد مؤلف مسلسل الحساب يجمع.

المعرض يقام على مساحة 3 آلاف متر

المعرض يقام على مساحة 3000 متر مربع ويتضمن صالة عرض رئيسية، ويشارك به أكثر من 120 ناشرا ومكتبة وتعرض آلاف الإصدارات والوسائل التعليمية والألعاب التعليمية للأطفال وتنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية معرض زايد للكتاب بالتعاون مع جهاز مدينة الشيخ زايد ومجلس أمناء المدينة.

مواعيد معرض زايد للكتاب

يفتح معرض زايد للكتاب أبوابه للجمهور اعتبارا من الساعة 11 من صباح الغد، ويستمر حتى مساء 22 أكتوبر.

جدير بالذكر أن المعرض يقام في شارع الروضة بجوار سور كلية الهندسة في قلب المدينه ويفتح أبوابه يوميا للجمهور من 10 صباحا حتى 10 مساءً ويتضمن مسرحا للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم.

ومن المقرر أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بحفل موسيقي احتفالا بمئوية الفنان سيد درويش.