10 سنوات من الإنجازات بالمنيا.. «الصرف صحي» حلم تحقق بـ14 مليار جنيه

وصف أهالي المنيا مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بغير المسبوقة، وكانت حلمًا يتمناه الجميع وتحول إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وتشهد على الجهود الكبيرة للدولة المصرية لتغير حياة المواطنين في قرى الصعيد للأفضل، ويأتي في مقدمة هذه المشروعات توصيل الصرف الصحي.

تنفيذ 3482 مشروعا ضمن «حياة كريمة»

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لـ«الوطن» إن مبادرة «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى استهدفت تنفيذ 3482 مشروعًا في عدة قطاعات تشمل: «الصرف الصحي، مياه الشرب، الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، الإسعاف، الكهرباء، مجمعات الخدمات الحكومية، مجمعات الخدمات الزراعية، التضامن الاجتماعي، كباري الري، العمارات السكنية، تبطين الترع، الغاز الطبيعي، شبكات الألياف الضوئية، أبراج المحمول، مكاتب البريد، الطرق الخارجية الرئيسية، الطرق الداخلية، محطات السكة الحديد، نقاط الشرطة، الأسواق، المواقف، نقاط الإطفاء».

تكلفة مشروعات الصرف تجاوزت 14 مليار جنيه

وأوضح محافظ المنيا، إن الصرف الصحي كان الحلم المُلح لجميع الأهالي في هذه القرى، قبل إطلاق المبادرة الرئاسية، إذ كان يغطي نحو 7% من القرى فقط، وستصل النسبة بين 65 و70%، بتكلفة تتجاوز الـ14 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء 178 محطة رفع صرف، 17 محطة معالجة، وقبل المبادرة كان يتم إنشاء محطة المعالجة في 10 سنوات، والآن لا تستغرق أكثر من 18 شهرًا.

وأضاف القاضي، إن مبادرة «حياة كريمة» كانت سببًا مباشرًا في إنهاء مشروعات قديمة متعثرة، مشيرًا إلى أن سعادة الأهالي بتوصيل الصرف الصحي بالقرى لا توصف، وخاصة في قرية معصرة ملوي التي تضم كافة الخدمات ومنها الغاز الطبيعي والإنترنت فائق السرعة.