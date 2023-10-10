روان بن حسين تكشف تفاصيل إصابتها بمرض مزمن.. معاناة استمرت 4 أشهر

معاناة دامت لـ4 أشهر، لم تعرف خلالها البلوجر الكويتية روان بن حسين السبب الحقيقي في تعرضها لوعكة صحية خطيرة، بعد شعورها بالمرض، إلا أنها خلال الساعات الماضية فاجأت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بأنها خضعت للعديد من الفحوصات والتحاليل الطبية خلال الآونة الأخيرة، واكتشفت إصابتها بمرض مزمن.

مرض روان بن حسين

«من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. من 4 شهور وأنا أعاني من حساسية تشبه الحروق في صدري وظهري وإيدي ورجولي وحتى فروة شعري، راجعت دكاترة وايد للأسف فشلوا في تشخيصي وكل يوم كانت حالتي تصير أسوأ من قبل»، عبارات دونتها البلوجر الكويتية روان بن حسين، عبر حسابها على «انستجرام»، لتفاجئ متابعيها بمرضها.

كلمات مؤثرة دونتها روان بن حسين في منشورها: «متابعاتي ومتابعيني مشكورين شهور معاي يرسلون لي مسجات وإيميلات وكل شخص يحاول يساعدني بمشاركته تجربته، ولكن للأسف أيضا ما كان في شي مناسب للأعراض اللي أعاني منها».

واستطردت: «لين ما راجعت عند دكتور فايز غنّام اللي سوالي فحوصات الحساسية، فحوصات دم وأخذ خزعة من الجلد المصاب وأكد لي تشخيصي بمرض الذئبة الحمراء، الصدمة إني من سنتين أعاني من أعراض الذئبة وللأسف أيضا كل دكتور كان يشخص الأعراض بأمراض مختلفة وهي كلها أعراض الذئبة، طبعاً الذئبة الحمراء من الأمراض المناعية اللي ممكن يسببها أو يزيدها الضغط النفسي، للأسف أنا أكثر إنسانة كنت أوعّي الناس عن الصحة النفسية وأهملت نفسي، الحمدلله على كل حال وأسأل الله الشفاء لي ولكل مريض».

معلومات عن روان بن حسين

وخلال السطور الآتية، تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن روان بن حسين، وفق حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.

• من مواليد ديسمبر عام 1996، أي تبلغ من العمر 27 عامًا.

• كانت تعاني من الوزن الزائد في طفولتها ما عرضها للتنمر، وهو ما كشفت عنه في تصريحات إعلامية سابقة.

• تحمل الجنسية الكويتية نسبة لوالدها، أما والدتها فلسطينية الجنسية.

• تعيش روان بن حسين في دولة الإمارات.

• حصلت روان بن حسين على بعثة للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية لتفوقها في الثانوية على مستوى دولة الكويت.

• تزوجت روان بن حسين في عمر الـ22 من رجل أعمال ليبي، وأنجبت منه ابنها.

• يصل عدد متابعيها إلى نحو 7.5 مليون شخص عبر «انستجرام».

• لـ روان بن حسين أغنيتين إحداهما باللهجة المصرية وهي «كان يا ما كان»، وأخرى بالخليجية وهي «لا تغنيلي».

• تعمل عارضة أزياء لعدد من ماركات الملابس العالمية.