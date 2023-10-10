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الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلين وسط قطاع غزة بعشرات الصواريخ

كتب:

منى السعيد
09:46 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في نبأ عاجل، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مساء اليوم، منزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، وجددت قصفها لمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال القطاع.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلا بشكل كامل لعائلة النجار في شارع أبو عريف بمدينة دير البلح، كما قصفت منزلا آخر في منطقة بلوك سي بمخيم النصيرات.

ووفقا لشهود العيان، جددت طائرات الاحتلال قصفها لمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا بعشرات الصواريخ.

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