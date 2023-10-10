أنغام وأوس أوس يصلان حفل زفاف تامر عاشور

يقام حاليا حفل زفاف الفنان تامر عاشور والإعلامية نانسي نور في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

حضور حفل زفاف تامر عاشور

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مشاركة تامر عاشور فرحته بحفل زفافه؛ أبرزهم أوس أوس، ومصطفى حجاح وهاني ومحروس وأنغام ومحمد حماقي.

كما حضر في بداية حفل الزفاف، الإعلامية منى الشاذلي، والفنان رامي جمال.

ويشهد حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور، حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسان على أنّ تكون تلك «الفرحة» مقتصرة على المُقربين فقط، لا سيما وأنهما يُفضلان أنّ تكون حياتهما الشخصية ملكًا لهما بعيدًا عن الجمهور.