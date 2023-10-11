دروس وإنجازات نصر أكتوبر في ندوة بجنوب سيناء

نظمت محافظة جنوب سيناء، ندوة تثقيفية بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

وحضر كافة أطياف المجتمع السيناوي من موظفين وأهالي وطلاب المدارس، حيث ألقى اللواء أسامة منصور السواح مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كلمة أكد خلالها أن مصر حققت إنجاز كبيرًا ونصرا عسكريًا عظيمًا في السادس من أكتوبر 1973، بكافة المقاييس، و مازال ما فعلته مصر يدرس في كافة الأكاديميات العسكرية.

العقيدة الدينية والعسكرية للمقاتل المصري كانت دافعًا لتحقيق النصر

أضاف السواح، أن الجنود المصريين هم خير أجناد الأرض مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر العظيم له الكثير من الدروس المستفادة، مضيفًا إنه على الرغم من نكسة 1967 لم يستسلم المصريين وكانت النكسة اختبار حقيقي لمعدن المقاتل المصري، وقاعدة الانطلاق الحقيقي لانتصار أكتوبر المجيد، وبدأ العمل الدؤوب والاستعداد المستمر لتحقيق النصر العظيم.

وتابع السواح، أن العقيدة الدينية والعسكرية للمقاتل المصري كانت دافعًا قويًا لتحقيق النصر، كما أن الشعب والجيش كان ومازال يدًا واحدة، واستطاع فعل المعجزات ولم يقبل الهزيمة أو يستسلم لها.

الحضور بالندوة.. وتكريم «السواح»

حضر الندوة اللواء محمود عيسى مستشار محافظ جنوب سيناء للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ولفيف من القيادات التنفيذية، وطلاب المدارس، كما قدّم اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، نيابة عن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بإهداء درع المحافظة إلى اللواء أسامة منصور السواح مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا.