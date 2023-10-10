يبحث مختلف الأفراد في دولة العراق عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم عبر موقع وزارة التربية العراقية، وستعمل الوزارة على رفع النتائج الخاصة بمختلف المحافظات، عقب الانتهاء تماما من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كل الكنترولات، إذ كان أدى آلاف الطلاب امتحانات الدور الثاني لهذه المرحلة، بعدما لم يحالفهم الحظ في تخطي امتحانات الدور الأول.

رابط نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023

ويستطيع الطلاب خلال ساعات، الدخول إلى رابط نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 للاستعلام عن درجاتهم التي حصلوا عليها في كل المواد التي أدوا الامتحان الخاص بها بشكل إلكتروني ميسر، وستصبح نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم عبر موقع وزارة التربية العراقية.

وسيجرى معرفة النتيجة عبر موقع «نتائجنا»، لكن لمعرفة الخطوات يجب عليك اتباع الخطوات التالية: ادخل إلى موقع نتائجنا، ثم اختار نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023، ثم اختر الفرع المقيد به «علمي، أدبي»، وبعدها عليك تحديد المحافظة التابع لها الطالب بغداد، الكرخ، النجف، ذي قار، الرصافة، ثم اضغط على كلمة «تنزيل» الموجودة بجوار اسم محافظتك، وبعدها انتظر دقائق حتى يكتمل التحميل، ثم سيكون عليك فتح الملف الذي جرى تحميله والبحث عن اسمك لمعرفة درجاتك في كل المواد.

توقعات نتائج السادس الإعدادي بالعراق

ويتوقع أن يجري إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكشوف ليعتمدها الوزير.

وأعلنت وزارة التربية العراقية سابقا، أن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، لم يتبقى لها سوى أيام قليلة وتظهر رسميا، سواء في المدارس أو عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كل الكنترولات.