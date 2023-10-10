شروط استحقاق حساب المواطن.. عددها 6 اعرفها

كشفت وزارة الموارد البشرية عبر البوابة الوطنية للخدمات والمعلومات الحكومية المنصة الوطنية الموحدة بالسعودية، شروط استحقاق حساب المواطن 1445، والتي اعتمدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة للتخفيف عن المواطنين من الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم القراء في الشرق الأوسط شروط استحقاق حساب المواطن 1445 وفق المعلن من وزارة الموارد البشرية بالمملكة، التي جاءت على النحو التالي:

شروط دخول حساب المواطن

وجاءت شروط استحقاق حساب المواطن، وفق البوابة الوطنية كالآتي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المستفيد المستقل عن 18 عامًا.

ألا يستفيد به من يملك أصولاً أو أملاكًا ذات قيمة عالية

أن تكون فترة الإقامة للمستفيد إقامة كاملة في السعودية لمدة تصل إلى 90 يومًا كحد أقصى خلال العام الحالي لعملية التسجيل.

عدم الاشتراك في دور الإيواء.

يجب ألا يكون المستفيد مسجونًا.

قيمة حساب المواطن

وبحسب وزارة الموارد البشرية السعودية، فإن قيمة الدعم المقدم للأسر السعودية، يختلف حسب عدد أفراد الأسرة والمرحلة العمرية وقيمة الدخل الكلي للأسرة، وهي مقسمة لـ3 فئات رئيسية كالآتي:

- الأسر التي يقل راتبها عن 7699 ريالًا سعوديًا، تكون قيمة الدعم 659 ريالًا سعوديًا.

- أما من دخلها يصل إلى 7999 ريالًا سعوديًا، يكون الدعم نحو 624 ريالًا سعوديًا.

- الأسر التي يكون دخلها 8499 ريالا، سيجرى صرف دعم قيمته 553 ريالًا سعوديًا.