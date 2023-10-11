الاحتلال يواصل جرائمه.. استهداف سيارة إسعاف واستشهاد مسعفين

استهدف القصف الوحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف أثناء إخلاء المصابين، نتيجة قصف منطقة بجوار أبراج الكرامة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة مسعفين آخرين بجروح.

قوات الاحتلال أبادت أحياء كاملة

وواصلت قوات الاحتلال قصفها طوال ساعات الليل، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وسقوط عشرات الجرحى حتى الآن، حيث أباد الاحتلال أحياء كاملة واستخدمت أسلحة وذخيرة مجرمة دوليًا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الدفاع المدني إن أعدادا كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال على رؤوس ساكنيها.

وأوضح الدفاع المدني الاسرائيلي أن فرق الإنقاذ عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات لانتشال الشهداء والمصابين.

24 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال اليوم على غزة

وأعلنت مصادر فلسطينية استشهاد 42 ليلة الأربعاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.