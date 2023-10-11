الإعصار «ليديا» شديد الخطورة يبدأ اجتياح البر المكسيكي

أعلن المركز الأمريكي للأعاصير اليوم الأربعاء أن إعصار «ليديا» شديد الخطورة سيضرب البر الرئيسي للمكسيك كإعصار من الفئة الرابعة، وذلك وفقًا لمقياس تصنيف الأعاصير المكون من خمس درجات، ويترافق الإعصار برياح عاتية تصل سرعتها إلى 220 كيلومترًا في الساعة، بحسب ما ذكرته لقناة «الحرة» الأمريكية.

إعصار ليديا

ووفقًا للمركز الوطني للأعاصير، تشكل إعصار «ليديا» فوق المحيط الهادئ وزادت قوته بشكل كبير مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك، ووصل الإعصار إلى اليابسة بالقرب من مدينة لا بينيتاس في ولاية خاليسكو.

تحول الإعصار ليديا إلى إعصار شديد الخطورة

وقبل وصوله إلى البر المكسيكي، تحول الإعصار «ليديا» إلى إعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة على مقياس تصنيف الأعاصير المكون من خمس درجات، وقد شهدت بويرتو فالارتا هطول أمطار غزيرة قبل وصول الإعصار، ما دفع العديد من الأشخاص للجوء إلى أماكن آمنة، واعتمدت العديد من المتاجر على تعزيز واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية للتحصين.