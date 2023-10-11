وزير العدل الفلسطيني: ندعو مجلس الأمن إلى الانعقاد لتوفير الحماية الدولية لشعبنا

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنّ ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي، يمثل تهديدا للأمن والسلم في العالم أجمع.

وأضاف «الشلالدة»، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك المواثيق الدولية بمنع الإمدادات الغذائية عن قطاع غزة، وعلى الدول الأطراف في اتفاقية جنيف عقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل احترام بنود الاتفاقية وتنفيذ القانون الدولي.

وتابع: «ندعو الأمين العام للأمم المتحدة لعقد جلسة لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن بايدن يدعم إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويعطل قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى تقدير الحكومة الفلسطينية للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.