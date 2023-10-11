عضو بـ«الشيوخ» يشيد بإدانة الحوار الوطني لاعتداءات قوات الاحتلال في غزة

ثمن النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، بشأن إدانة ما تقوم به قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ومنع الإمدادات الغذائية والصحية، كونها تسبب فى أزمة إنسانية كبيرة، مطالبا بوقف العدوان الفوري على القطاع.

القضية الفلسطينية محط اهتمام الدولة المصرية

وأضاف في تصريحات صحفية، منذ قليل، أن القضية الفلسطينية محط اهتمام من الدولة المصرية قيادة وشعبا على مر العصور، ومصر هي التي تهب لنصرة أشقائنا وتقديم العون سواء ماديا أو معنويا أو التدخل فى وساطة لوقف الاعتداءات .

وأكد أن مصر لن تمل أو تكل من دعم أشقائنا في فلسطين حتى حصولهم على حقوقهم التاريخية المشروعة وحل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما لن تتواني لحظة عن حماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها.

جهود المجتمع المدني

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة المحتل.