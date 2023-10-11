سلع أساسية مخفضة في المنافذ الحكومية اليوم الأربعاء.. منها الطماطم والبطاطس

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أبرز السلع المخفضة اليوم الأربعاء، حتى يتمكن المواطنون التوجه إلى شرائها، من أبرزها الطماطم والبطاطس.

وذكرت البوابة بعد رصد أسعار السلع أنّ هناك 4 سلع متاحة بأسعار مخفضة، إذ سجل كيلو الطماطم 16.6 جنيه، والبطاطس 15.02 جنيها للكيلو.

وسجل الليمون البلدي في المنافذ التابعة لوزارة الداخلية (أمان) 17.6 جنيه للكيلو، والبامية تبدأ من 37.37 جنيه داخل المنافذ التابعة للحكومة.

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء

سعر الملوخية 11.43 جنيه.

سعر ليمون أضاليا 12.63 جنيه.

سعر اللفت 4.78 جنيه.

سعر الكوسة 16.57 جنيه.

سعر كرنب 23.07 جنيه.

سعر القلقاس 15.52 جنيه.

سعر قرنبيط 15.52 جنيه.

سعر فلفل رومي 16.29 جنيه.

سعر فلفل حامي 15.93 جنيه .

سعر الفاصوليا 26.04 جنيه.

سعر 100 ربطة شبت بـ 225.94 جنيه.

سعر سبانخ 10.99 جنيه.

سعر البطاطا 8.19 جنيه.

سعر بنجر 13.07 جنيه .

سعر جزر أصفر 20.58 جنيه.

سعر خس 21.83 جنيه.

سعر خيار صوب 13.23 جنيه.

سعر البصل24.99 جنيه.

سعر البسلة 20.53 جنيه.

سعر الباذنجان الأبيض11.24 جنيه

سعر الباذنجان الرومي 9.37 جنيه.

سعر الباذنجان العروس 10.81 جنيه.

أسعار الفاكهة

سعر الموز البلدي 18.14 جنيه.

سعر الكنتالوب 17.78 جنيه.

سعر التفاج الجولدن 43.94 جنيه.

سعر البلج عجوة 32.99 جنيه .

سعر الكاكا 17.88 جنيه.

سعر التفاح المحلي 31.08 جنيه.

سعر موز مغربي 18.46 جنيه.

سعر موز مستورد 30.06 جنيه.

سعر موز بيكو 15 جنيه.

سعر كيوي (كرتونة) 227.11 جنيه.

أسعار البقوليات

سعر الأرز السائب 24.37 جنيه / كيلو.

سعر الأرز المعبأ 28.84 جنيه / كيلو.

سعر الفول المعبأ 40.23 جنيه / كيلو.

سعر الدقيق اليوم 22.11 جنيه / كيلو.

سعر الفول الصحيح السائب 41.05 جنيه .

سعر القمح الصلب المحلي 10675 جنيه.

سعر الذرة البيضاء 12359.84 جنيه.

أسعار السمك اليوم

سعر الحدادي 68.12 جنيه.

سعر المرجان 118.71 جنيه.

سعر بياض 97.26 جنيه.

سعر البلطي ممتاز68.14 جنيه

سعر البلطي صغير 47.48 جنيه.

سعر المرجان 139.66 جنيه.

سعر البربوني 148.46 جنيه.

سعر الجمبري 256.81 جنيه.

سعر الكابوريا 93.57 جنيه.

سعر البلطي الأسواني 61.7 جنيه.

سعر فيليه بلطي 131.66 جنيه.

سعر قشر بياض 89.2 جنيه

سعر الثعابين 208.33 جنيه.

سعر مكرونة خليجي 73.54 جنيه.

سعر مكرونة سويسي 90.52 جنيه.