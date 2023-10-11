ختام فعاليات ورشة الحرف اليدوية بمركز شباب منشأة عباس في كفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة الحرف اليدوية «مفارش بالخرز» ضمن فعاليات مبادرة «حرفتك صنعتك»، والتي أُقيمت فعاليتها خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر الجاري، بمركز شباب منشأة عباس التابع لإدارة شباب سيدي سالم، بمشاركة أعضاء أندية الفتاة، والتطوع بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب «الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية».

دعم الحرف اليدوية والتراثية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المبادرة تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة والتوجه نحو ريادة الأعمال.

وأضاف «محروس»، أنّ ورشة العمل هذه ضمن الأنشطة المدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة، لدعم أندية التطوع وأندية الفتاة، والتي تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وتدريبهم على كيفية التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم، وذلك من خلال تعليمهم حرفة تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم والتي تسهم في تحسين دخلهم، وتأهلهم للدخول إلى سوق العمل.

مهارات فنية في المشغولات اليدوية

الجدير بالذكر أنّ ورشة العمل التى قدمتها منى حسن، تناولت إكساب الفتيات المهارات الفنية فى المشغولات اليدوية والمفارش بالخرز بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة، وبإشراف تنفيذى مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب.