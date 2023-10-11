انطلاق مبادرة «مدرستي عنواني» في الإسكندرية.. البداية من «العجمي»

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية مباردة «مدرستي عنواني» مع بداية الأسبوع الثاني من العام الدراسى الجديد، وبدأت مدرسة أبو بكر الرازي بإدارة العجمى التعليمية بتفعيل المبادرة التي تهدف إلى ربط الطلاب بالمدرسة، من خلال عدد من الأنشطة المتنوعة التي تجعل من المدرسة عنوانا للطالب، وأن تكون مكانا لقضاء وقت سعيد أثناء اليوم الدراسي.

المدرسة البيت الثاني

وقال الدكتور عربى أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن المديرية لا تدخر جهداً فى إطلاق المبادرات التي من شأنها جعل المدرسة بيتا ثانيا للطلاب، ومكانا محببا لهم، ليس لتلقي العلم فقط، بل لممارسة الأنشطة المختلفة التي تفرغ طاقاتهم وتنمي مواهبهم، وتخلق فيهم روح التنافس والبطولة والانتماء.

وذكر، أن مبادرة «مدرستي عنواني» تهدف إلى ربط الطالب بالمدرسة، بتعليمه القيم والمبادئ والأخلاق من خلال عقد ندوات توعوية للطلبة.

أبو بكر الرازي

وتضيف هويدا غنيم مدير مدرسة أبو بكر الرازي الحكومية للفترة الصباحية، أن المدرسة بدأت تفعيل مبادرة «مدرستى عنوانى» من بداية الأسبوع الثاني للدراسة، وتم عقد ندوات ومحاضرات لطلبة المدرسة لرفع روح المشاركة في الأعمال التي تتم فى المدرسة، إلى جانب الأنشطة الفنية والرياضية التى تشارك فيها المدرسة لخلق روح التنافس الشريف بين الطلاب.