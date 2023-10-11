«المهندسين» تؤكد دعمها لحق الفلسطينيين في المقاومة وتدين الاحتلال

أعربت نقابة المهندسين عن إدانتها البالغة لجرائم الإبادة الوحشية والبربرية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، التي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير وإبادة أحياء بأكملها، فضلًا عن عملية الحصار والتجويع والتشريد لمئات الآلاف الآخرين.

طوفان الأقصى

كما أعلنت النقابة في بيان لها منذ قليل، استنكارها الشديد لتخاذل الدول الكبرى وصمت المجتمع الدولي، بغض الطرف عن هذه المذابح والاعتداءات السافرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، بل يسارعون إلى توجيه اللوم للضحايا، وإبداء دعمهم للكيان الصهيوني في جرائمه، ما يشكل ازدواجية واضحة في المعايير، ومن هذا المنطلق نُطالب المنظمات الدولية والأممية بضرورة القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، والتصدي لممارسات وانتهاكات الاحتلال المستمرة، وفقًا لما أقرته مواثيق الأمم المتحدة.

نقابة المهندسين

وتابع بيان «المهندسين»: أننا إذ نعلن تضامننا مع المقاومة والشعب الفلسطيني، نؤكد إيماننا الكامل بحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال وتقرير مصيرها، ونشدد على موقفنا المبدئي والثابت بأحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، التي أقرتها الاتفاقيات الدولية، كما نُحيي بسالة وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال، ونؤكد أننا نعتبر عمليات المقاومة الأخيرة حقًا مشروعًا في مواجهة كل أشكال الظلم والقتل والحصار، التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاشمة منذ عقود.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء والمواساة في شهداء الأمة العربية والإسلامية، الذين لاقوا ربهم ذودًا ودفاعًا عن وطنهم وقضيتهم، ونسأل الله الصمود والثبات للشعب الفلسطيني الأبي الشجاع، وتغمرنا الثقة في قدرته على مقاومة الاحتلال وانتزاع حقوقه المشروعة التي يناضل في سبيلها.