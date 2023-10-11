7 علامات تشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية.. احذر منها

السبب الأول للوفاة بين الرجال والنساء هي أمراض القلب، ولا تحدث النوبات القلبية كما في الأفلام، فيمكن أن تحدث النوبات القلبية فجأة أو بصمت، لكن العلامات التحذيرية قد تظهر على العديد من الأشخاص قبل ساعات أو أيام أو أسابيع، ومعرفة هذه العلامات والأعراض يمكن أن تساعدك على إنقاذ حياتك أو حياة شخص تحبه بحسب موقع «Ochsner Health»

علامات تشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية

هناك عدد من العلامات التي تحذر من الإصابة بالنوبة القلبية، وهي الأكثر شيوعًا، وتظهر مبكرًا على المصاب، ويمكن التعرف عليها فيما يلي:

- آلام الصدر المتكررة

يعد ألم الصدر أو عدم الراحة أحد أكثر العلامات شيوعًا للنوبة القلبية، وقد تشعر بالضغط أو ضيق الصدر، أو وكأن شخصًا ما يضغط على صدرك، وقد ينتشر الألم أيضًا إلى ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو ظهرك أو معدتك، وغالبًا ما يرتبط بضيق التنفس أو التعرق أو الغثيان أو القيء.

وإذا شعرت بألم أو ضيق في الصدر لأكثر من بضع دقائق، فاطلب الرعاية الطبية على الفور، لا تنتظر لترى ما إذا كان سيختفي من تلقاء نفسه، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بنوبة قلبية.

- الشعور بالإرهاق

يعد الشعور بالتعب أو الإرهاق بعد يوم مرهق أو ليلة مضطربة أمرًا معتادًا، ولكن هذه علامة شائعة أخرى للنوبة القلبية، فقد تشعر وكأنك متعب أكثر من المعتاد، أو يبدو أنك لا تحصل على قسط كاف من الراحة، وربما يتعلق الأمر بانخفاض تدفق الدم إلى قلبك، ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

- الشعور بالدوخة

يمكن أن تشعر بالدوخة أو الدوار لعدة أسباب، مثل تخطي وجبة أو الجفاف، ولكن يمكن أن تكون أيضًا علامة على نوبة قلبية، لذا إذا كانت الدوخة مصحوبة بألم في الصدر أو ضيق في التنفس، فقد تكون الأزمة القلبية وشيكة.

وقد تشعر وكأنك على وشك الإغماء، أو أن الغرفة تدور بك، ويمكن أن يكون هذا بسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ أو عدم انتظام ضربات القلب الناجم عن نوبة قلبية.

وبحسب موقع «مايو كلينك»، النوبة القلبية تحدث في حالة انخفاض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو انسداد مساره، وربما يكون ذلك غالبًا نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب، كما تتفاوت أعراض النوبة القلبية، فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة، بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة.

وقال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الجسم يصدر بعض الإشارات والعلامات، التي تدل على أن الشخص معرض للإصابة بنوبات القلبية منها:

- الإرهاق غير المعتاد.

- وجع البطن، والمتمثل في غثيان المعدة، سواء كانت فارغة أو ممتلئة.

- الشعور بالتخمة، والمعدة المُتقلِّبة.

- الأرق.

- النهجان وصعوبة التنفس أو النفس القصير.

- تساقط الشعر الذي يعد مؤشرًا ظاهريا على خطر الإصابة بأزمة قلبية.

- آلام الصدر، إذ يصاب الرجال والنساء بآلام في الصدر.