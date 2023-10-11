على خطى الفريدو.. «ما تيجي نشوف» يتصدر الترند

شغف وحب كبير من الجمهور لمسلسل 55 مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود على مدار الأيام الماضية، فبعد النجاح الساحق لمسلسل الفريدو بطولة الفنانة إلهام شاهين والذي تصدر الترند طوال فترة عرضه، وهو الحكاية الأولى التي تم عرضها في 10 حلقات لمسلسل 55 مشكلة حب، تصدرت الحكاية الثانية لنفس المسلسل الترند ومؤشر البحث جوجل والتي يتم عرض أحداثها بمسلسل يحمل اسم ما تيجي نشوف بطولة الفنانة هنا شيحة.

القنوات الناقلة للمسلسل

ينتظر الجمهور حلقات مسلسل ماتيجي نشوف على شاشة ontv، حيث يعرض يوميا في الساعة 8 مساء، بينما الإعادة في الساعة 2 صباحا والساعة 12 ظهرا.

كما يتم عرض الحلقات أيضا عبر شاشة ON دراما، في تمام الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحا، والساعة 5 مساء، ويتم عرضه على قناة أبو ظبي من الأحد إلى الخميس الساعة 23:00.

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أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول 7 أصدقاء لدى كل منهم قصته الخاصة في إطار اجتماعي تشويقي، وتضمن الحلقة الثانية على مفاجأة عندما أفصح علي «نبيل عيسى» عن حبه القديم لمريم «هنا شيحة»، ووصول هانيا «ملك قورة» إلى الساحل الشمالي، لتجد أن صديق خطيبها هو الشخص الذي قام بمعاكستها على الطريق.

أبطال العمل

ويشارك في بطولة العمل مع الفنانة هنا شيحة، كل من ملك قورة وطارق صبري، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين.