أرباح شهادات الـ25% في حسابات العملاء البنكية.. تصرف في يناير المقبل

من المنتظر، أن ينتهي أجل شهادة العام بعائد الـ25%، بعد مرور عام على الطرح في يناير المقبل من عام 2024، وسيتم إيداع العائد على الشهادة من قبل البنوك المصرية في حسابات العملاء المودعين وذلك في اليوم التالي بعد مرور عام على شراء الشهادة، دون تجديدها تلقائيًا.

وسبق وطرحت البنوك المصرية، شهادة الـ25% بعائد سنوي ثابت، و22.5% سنويًا يصرف شهريًا، في شهر يناير من العام المقبل، وعند طرحهما، تهافت عليها عدد كبير من المواطنين لشراءها.

معلومات عن شهادات الـ25%

وتميزت هذه الشهادات الادخارية، بالحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعوائد المرتفعة وإمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادات، واحتساب العائد من اليوم التالي للشراء، كما أن الشهادات تسترد قيمتها الأسمية في نهاية المدة.

لجنة السياسة النقدية

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك في اجتماعها السادس منذ بداية العام، وتحديدًا يوم 21 سبتمبر، ليصبح بالترتيب 19.25%، 20.25%، 19.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.