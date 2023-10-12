مستفيدو العشوائيات المطورة بالقليوبية: المشروعات الجديدة غيرت حياتنا

أعرب أهالي المناطق العشوائية المطورة في القليوبية، عن فرحتهم بتطوير المناطق التي يعيشون فيها، حيث تحولت منازلهم إلى مساكن صحية وآدمية تليق بهم وبأطفالهم وأسرهم وعائلاتهم، مشيرين إلى أن مشروعات التخلص من أعمدة الضغط العالي، وتطوير البنية التحتية في هذه المناطق وخاصة في «شبرا الخيمة والخصوص وقليوب»، ساهم في إنقاذ 10 آلاف أسرة من قاطني المناطق غير الآمنة، حيث كانت تمثل خطورة داهمة على صحتهم وحياتهم.

التخلص من أسلاك الضغط العالي

قال مصطفى عبد العزيز، من أهالي شبرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسلاك الضغط العالي التي جرى إنشاؤها عام 1968 تحولت إلى بؤر خطورة كبيرة بسبب البناء أسفلها، وفي الماضي عندما كان يحدث ارتخاء لتلك الأسلاك ومع الهواء تتسبب في حدوث ماس كهربائي تنتج عنه شظايا تتساقط على الأرض، وتهدد حياة المارة أو الأطفال وأسرهم المتواجدين بالشارع أو أعلى منازلهم التي قاموا ببنائها في مناطق حرم مرور الكابل.

وأضاف أنه في الوقت الجاري تبدل الأحوال، وأصبحت المناطق آمنة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسى للحكومة بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

تطوير العشوائيات طوق حياة

وأشار إلى أن مبادرة الحكومة والقيادة السياسية جاءت طوق نجاة للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، لأكثر من 10 آلاف أسرة بـ 11 منطقة بشبرا الخيمة

وقال محمود حسين أحد المستفيدين من تطوير العشوائيات بالقليوبية لـ«الوطن»، إن حياة كريمة طورت العديد من المنازل في شبرا وقليوب والقناطر الخيرية، بعدما كانت في حالة يٌرثى لها، لكن تمت إعادة تأهيلها لتليق بحياة آدمية لقاطنيها.

توفير حياة كريمة

أوضح عبد العزيز مخلوف، أحد المواطنين أن المشروع أعاد لهم الحياة وساهم في توفير حياة كريمة، وتحويل منازلهم من عشوائيات إلى مناطق آمنة تليق بهم، مشيرا إلى أنه جرى إعادة تأهيل هذه المنازل بالكامل ورفع كفاءتها وتركيب بلاط وعمل الدهانات والسباكة والتسقيف وتركيب وصلات صرف صحي ووصلات مياه شرب وتسليمها لهم بقرى وعزب القناطر الخيرية وقليوب، حيث جرى تطوير 31 منزلا بالقناطر الخيرية، و5 منازل بمدينة قليوب بتكلفة وصلت 1.5 مليون جنيه، موجها الشكر لكل الجهات التي شاركت في المشروع.

الارتقاء بحياة المهمشين

أوضح سيد قنديل عبداللطيف من القليوبية عامل لـ«الوطن»، أن مشروعات تطوير العشوائيات بالقليوبية ساهمت في الارتقاء بحياة المٌهمشين من خلال تطوير الخدمات، وأهمها توصيل الغاز الطبيعي لهذه المناطق، وتبطين الترع وغيرها من المشروعات التي تعد الأهم في تاريخ مصر الحديث، لتتحول لمسكن آمن وبنية تحتية تضاهي أحسن المدن المصرية الحضارية، مشيرا إلى أن القليوبية شهدت مشروعات لتطوير العشوائيات لا مثيل لها.

تمكين الأسر الفقيرة

أضافت الدكتورة مروة عبد الدايم أستاذ بجامعة بنها، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروعات تطوير العشوائيات، ساهم في تمكين الأسر الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم من خلال مشروعات تنموية، وإقامة مدينة أهالينا بشبرا، ونقلتهم لبيئة وحياة آمنة في إطار توفير شبكة الحماية الاجتماعية لكل المصريين، وخاصة المهمشين والفئات التي كانت تعاني.

فيما أكد الدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية لـ«الوطن» أن ملف القضاء على العشوائيات، هو أحد أهم عوامل تحقيق خطة التنمية الشاملة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدا أن القضاء على العشوائيات أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الحكومة؛ لما له من مردودات اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى تحسين وجه مصر الحضاري والتأكيد أن كرامة المواطن المصري تلقى الاهتمام الأكبر من الحكومة.

أضاف «الفيومي» أن الاهتمام بملف العشوائيات يؤكد أهمية تفكير القيادة السياسية ومؤسسات الدولة والحكومة بالاستثمار في القوى البشرية وخدمة مستهدفات بناء الإنسان لذي تعمل عليها الدولة والاستغلال الأمثل للموارد بما يقضي على العشوائيات ويكفل حياة كريمة للمصريين.

أضاف أن إنشاء صندوق صيانة للمشروعات السكنية الجديدة التي تخصصها الدولة كبديل للمناطق العشوائية بمثابة نقطة فاصلة لصالح محدودي الدخل، بما يدعم ضمان استمرار السكن الكريم واللائق لحياة آدمية لهم وترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا في استمرار حصولهم على مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري.