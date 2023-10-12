ضبط شخص تسبب في وفاة مواطن بمصر القديمة.. «خبطه بالعربية»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اصطدام سيارة بأحد الأشخاص ووفاته في القاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام به إصابات وكسور متفرقة بالجسـم، إثر ادعاء مصادمة أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم.

وتبين أنه حال عبور المتوفى الطريق محل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة، ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، وأمكن تحديد السيارة وقائدها المُتسبب في الحادث، ومقيم بمحافظة الجيزة.

وبتقنين الإجراءات ضبط المتهم والسيارة، واعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.