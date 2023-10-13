بعد فتح باب تحويل حجز الوحدات بمشروعات سكن كل المصريين.. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب تحويل حجز وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، في بني سويف وأكتوبر والقليوبية والمنوفية، منذ يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر أكتوبر 2023.

تستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، خطوات وطرق تحويل الحجز بين وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وفقا لما كشفته المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات تحويل الحجز بين الوحدات

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني من هذا الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/ .

- الضغط على «مركز خدمة المواطنين».

- الضغط على زر «الطلبات».

- الضغط على زر «طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية».

- اختيار تحويل إلى مدينة أو مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة / مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.

- تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني.

- وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكتروني لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا).