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أغنية «مانجا» لأصالة تقترب من 4 ملايين مشاهدة

كتب:

ياسمين محمود
03:20 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
الفنانة أصالة

الفنانة أصالة

اقتربت الفنانة أصالة من تحقيق 4 ملايين مشاهدة بأغنية «مانجا»، بعد 10 أيام من طرحها ضمن ميدلي «لحقت نفسي».

https://www.instagram.com/reel/Cx3CFuvsLOk/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

أصالة تتصدر التريند

وتصدرت أصالة منذ أسبوعين بميدلي «لحقت نفسي» في 4 دول عربية، وهي مصر والأردن والكويت والسعودية، إذ قالت عبر «إنستجرام»: «تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي ونروح مشوار حلو مع صولا زينت لكم المكان بكلّ شي زينة.. بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم». 

 

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