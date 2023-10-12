أغنية «مانجا» لأصالة تقترب من 4 ملايين مشاهدة
كتب:
ياسمين محمود
03:20 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
الفنانة أصالة
اقتربت الفنانة أصالة من تحقيق 4 ملايين مشاهدة بأغنية «مانجا»، بعد 10 أيام من طرحها ضمن ميدلي «لحقت نفسي».
https://www.instagram.com/reel/Cx3CFuvsLOk/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
أصالة تتصدر التريند
وتصدرت أصالة منذ أسبوعين بميدلي «لحقت نفسي» في 4 دول عربية، وهي مصر والأردن والكويت والسعودية، إذ قالت عبر «إنستجرام»: «تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي ونروح مشوار حلو مع صولا زينت لكم المكان بكلّ شي زينة.. بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم».