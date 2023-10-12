إنجازات 10 سنوات بالمنيا.. إنفاق 140 مليار جنيه في 28 قطاعا خدميا

شهدت محافظة المنيا على مدار 10 سنوات طفرة كبيرة في قطاعات الصحة والتعليم والتموين والنقل وشبكة الطرق والزراعة والري، إذ تم إقامة 6500 مشروع بتكلفة تجاوزت 140 مليار جنيها مما أحدث طفرة تنموية غير مسبوقة في عروس الصعيد.

اهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات لـ"لوطن" إن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في السنوات العشر الأخيرة، وأن المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها تشكل دليلاً قاطعًا على اهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر، مشيرا إلى أنه تم صرف 140 مليار جنيه في الفترة من 2014 إلى 2023 في مختلف القطاعات الخدمية، بما في ذلك الإسكان والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والمجمعات الزراعية وتبطين الترع والمجمعات الخدمية الحكومية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق والمحاور الرئيسية التي استعادت للمحافظة بهاءها ورونقها كوجهة سياحية رائدة.

تنفيذ 3209 مشروعًا في 28 قطاعًا

وأوضح محافظ المنيا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري تعتبر واحدة من المشروعات القومية العملاقة التي لم تشهدها مصر منذ عقود، ونجحت في تحويل وجه أكثر من 192 قرية في المنيا في 5 مراكز خلال المرحلة الأولى من التنفيذ، حيث تم تنفيذ 3209 مشروعًا في 28 قطاعًا خدميًا بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيها، بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة الدعم المالي لبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية.