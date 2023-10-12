الأول على الكلية البحرية لـ«الوطن»: قادرون على العمل بأحدث الأسلحة

أكد الملازم تحت الاختبار الحسن الحسين الصيفي، الأول على الكلية البحرية، خضوعه للتدريب العملي والنظري المكثف على مدار 4 سنوات كاملة، من بينها فترة دراسة قضاها في الكلية البحرية الإنجليزية في إنجلترا، مؤكدا قدراتهم على التعامل مع الأسلحة البحرية الحديثة مثل الـ«ميسترال» أو الغواصات، والفرقاطات وغيرها من الأسلحة الحديثة بقواتنا البحرية.

وأشار إلى أن الكلية البحرية لا تهتم فقط بالجانب العلمي النظري، ولكن بالتطبيق العملي؛ فما يدرسه الطالب من مواد ملاحية وعسكرية وعلمية هندسية، تطبق في تدريبات عملية في البحر، سواء في التدريبات مع الدول الصديقة والشقيقة سواء تدريبات مشتركة أو عابرة، أو في فترة التدريب التي تتم في نطاق مسرح عمليات البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.

ولفت، في تصريح لـ«الوطن»، إلى وجود تطوير وتحديث في الكلية البحرية خلال الفترة الماضية؛ فالمنظومة التعليمية أصبحت بالكامل الكترونية، ولم يعد هناك كتب بمناهج محددة، ولكن نأخذ مادة علمية تكون متاحة لنا، مع العمل على البحث والاطلاع، وإمكانية التواصل إلكترونيا مع المُحاضر، فضلا عن تطوير وتحديث الفصول وقاعات المحاضرات لتكون مجهزة على أعلى مستوى.

وأوضح أن هناك بعثات خارجية لطلبة الكلية البحرية لدول صديقة وشقيقة عدة، منها الولايات المتحدة الأمريكية والإنجليزية، مشيرا إلى أنه من واقع دراسته في الكلية البحرية الإنجليزية، ودراسة أقرانه في الكلية البحرية الأمريكية؛ فإن كليتنا البحرية في مصر، لا تقل شيئا في القيمة العلمية عما شاهدوه في الخارج.

وعبر عن سعادته وفخره بتخرجه اليوم، وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، له، مضيفا: «الحمد لله فترة الدراسة 4 سنين مش سهلين.. كل دقيقة بها مجهود يبذل لنكون قادرين على تنفيذ أي مهمة توكل إلينا فور تخرجنا.. وربنا توج تعبنا ومجهودنا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنا، وهو شيء نفتخر به».