كيف تنسق ملابسك وتختار ألوانك؟.. 4 نصائح لإطلالة جذابة

رغم أن الموضة لا تشغل بال الرجال كثيرا مقارنة بالمرأة، لكن في النهاية يسعى الجميع رجالا ونساء للحفاظ على إطلالة فريدة ومبهرة، وبالنظر لبعض الرجال قد لا يعرفون ما يناسبهم من ملابس ومتى يرتدون الكلاسيك ومتى يرتدون الكاجوال.

ونوضح عبر السطور التالية طرق تنسيق الملابس، واختيار الألوان، وفقًا لعبدالله السويعد، عارض أزياء.

المقومات البدنية هي اللبنة الأولى

يقول «السويعد» لـ«الوطن»، إن اللبنة الأولى التي يجب أن تتوفر في الشخص حتى يتمتع بالإطلالة المبهرة، هي أن يعرف مكوناته البدنية: «الرجل الذي يمتلك سيقانًا طويلة، وفـكا عريضا منحوتا بطريقة مثالية يختلف عن غيره»، مشيرًا إلى أنه يجب على الشخص أولًا أن يكتشف المواصفات التي تُمثل نقاط قوة بالنسبة له.

كيف تنسق ملابسك وتختار ألوانك؟

بعد أن يتعرف الشخص على مكوناته البدنية، وصفاتها، هناك بعض الأمور التي يجب أن يأخذها في الحسبان عند ارتداء الملابس أو عرضها، وفقًا لـ«السويعد» وهي كالتالي:

1- ارتداء القُمصان الـصيفية يجب أن يكون خلال الطقس الحار فقط، ويجب أن تكون خفيفة؛ حتى تعطي الشُعور بالراحة والاسترخاء، ويكون التصميم بسيطًا.

2- عند الرغبة في ارتداء «تيشيرت» مخطط، في هذه الحالة يمكن ارتداء الأزرار بأكمام طـويلة أو قصيرة، لكن يجب مراعاة اختيار قماش الكتان الخفيف الوزن للأكمام الطويلة.

3- يمكن ارتداء قُمصان تحتوي على ألوان فـاتحه، وفي هذه الحالة ينبغي اختيار القُمصان المنقوشة للاستمتاع بالتنوع في الأشكال المختلفة، وعدم الشعور بالملل.

4- أصبحت الأكمام القصيرة والمزخرفة موضة في الوقت الحالي، ولهذا يمكن الإبداع فيها.