خبيرة فلسطينية: كلمة الرئيس السيسي تأتي ضمن الدور المصري الدائم في الوساطة والتهدئة

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية تأتي ضمن الدور المصري الدائم في لعب الوساطة والتهدئة في كل حرب يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

العمل الوطني والأهلي

وأضافت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلاميين أحمد بشتو وليلاس كفوزي، أنه من المستغرب عندما نتحدث أن الطرفين عليهم الالتزام بعدم إقحام المدنيين في هذه الحرب، متسائلة: «عن أي مدنيين نتحدث؟! نحن نرى مئات أو أكثر من ألف شهيد في قطاع غزة جميعهم من المدنيين».

دولة الاحتلال

وتابعت، أن دولة الاحتلال لم تستهدف في غاراتها أي هدف عسكري واحد، بينما في الجانب المقابل كل العمليات للمقاومة الفلسطينية كانت تستهدف أهدافًا عسكرية، موضحةً أنه يجب أن يكون الحديث مختلفا وموجه بشكل أساسي للإسرائيليين، وعدم مقايضة الأسرى الإسرائيليين بالممرات الآمنة الإنسانية لأن واجب دولة الاحتلال توفير هذه الممرات الإنسانية لأنها ليست خاضعة للتفاوض.

وأكدت، أن قطاع غزة يشهد مأساة إنسانية وليس محاولة تهجير قطاع غزة، وإنما تطهير عرقي تام، فهناك 22 أسرة في القطاع تم محوها من السجل المدني نهائيا من الشيوخ إلى الأطفال، كما أن نصف الضحايا في القطاع من الأطفال والنساء.