المذيعة فاطمة مصطفى تُرزق بمولود (صورة)

رُزقت الإعلامية فاطمة مصطفى، بمولودٍ جديد، مساء اليوم الخميس، وأطلقت عليه اسم «مصطفى»، لتُسيطر عليها مشاعر من البهجة، وسط رسائل تهنئة من أصدقائها.

وكتبت فاطمة مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، من فضل وكرم ربنا علينا رزقنا بمصطفى سعيد قاطون.. إن شاء الله.. ربنا يبارك فيه ويحفظه.. ويجعله ذرية صالحة.. أمين يا رب.. حفظ الله أبنائكم وبناتكم.. اللهم لك الحمد والشكر لله».

يذكر أنّ فاطمة مصطفى، تُقدم برنامج «الراديو بيضحك» على الراديو 9090، وكذلك برنامج «ماما دوت كوم» عبر قناة «دي إم سي».