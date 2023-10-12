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المذيعة فاطمة مصطفى تُرزق بمولود (صورة)

كتب:

أحمد حسين صوان
11:25 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
فاطمة مصطفى

فاطمة مصطفى

رُزقت الإعلامية فاطمة مصطفى، بمولودٍ جديد، مساء اليوم الخميس، وأطلقت عليه اسم «مصطفى»، لتُسيطر عليها مشاعر من البهجة، وسط رسائل تهنئة من أصدقائها.

وكتبت فاطمة مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، من فضل وكرم ربنا علينا رزقنا بمصطفى سعيد قاطون.. إن شاء الله.. ربنا يبارك فيه ويحفظه.. ويجعله ذرية صالحة.. أمين يا رب.. حفظ الله أبنائكم وبناتكم.. اللهم لك الحمد والشكر لله».

يذكر أنّ فاطمة مصطفى، تُقدم برنامج «الراديو بيضحك» على الراديو 9090، وكذلك برنامج «ماما دوت كوم» عبر قناة «دي إم سي».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.