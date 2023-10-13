هزة أرضية تضرب ولاية أمريكية.. اعرف التفاصيل

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، وسط كاليفورنيا الأمريكية، على عمق 15 كيلومترًا، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات نشرها المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت أمريكا على مسافة 73 كيلومترا شرق مدينة ساليناس.

وأشار المركز الأوروبي، إلى أن بؤرة هزة أرضية ضربت أمريكا، وقعت كذلك على مسافة 40 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة سوليداد إحدى مدن مقاطعة مونتيري بكاليفورنيا.