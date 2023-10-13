إنجازات 10 سنوات.. 10 آلاف مواطن يستفيدون من مبادرات مكافحة التمييز

خلال السنوات الماضية، بذلت الدولة المصرية جهودا رامية في مكافحة التمييز بين مواطنيها على الأصعدة الدينية، والتعليمية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية كافة، وجاء ذلك اتساقا مع الدعوات والتوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية في مختلف المناسبات والمحافل لنشر قيم التسامح، وتعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية ونبذ جميع مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الابرياء وسلبتهم حقهم في الحياة.

مكافحة التمييز القائم على أساس ديني

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، كافحت الدولة على صعيد الجهود الميدانية، التمييز القائم على أساس ديني، حيث بدأت بتنشئة الشباب من خلال مؤسستي التعليم والشباب والرياضة، على احترام التنوع، عبر غرس منظومة القيم المصرية في نفوس النشء.

مواجهة التعصب في المجالات كافة

وفي إطار سعى الجمهورية الجديدة، لبناء الوعي لمواجهة أي تعصب ديني أو فكري أو رياضي، نُفذت عدد من القوافل التعليمية تحت شعار «الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل»، متضمنة الحديث عن التسامح الديني والمجتمعي، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة.

وأضاف الكتاب، أنّ الدولة نفذت خلال السنوات الأخيرة، 33 مبادرة، استفاد منها أكثر من 10 آلاف من الشباب والأطفال والسيدات في 7 محافظات، إذ جرى تدريبهم على مفاهيم المواطنة، وقبول الآخر، والعيش المشترك.