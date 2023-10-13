إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن إجمالي ما تم إزالته خلال الفترة من 1 وحتى 12 أكتوبر الحالي بلغ 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، بمساحة إجمالية 10 قراريط و21 سهما، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية.

لجان ميدانية لرصد المخالفات

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية، وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

وتواصل اللجان المشكلة مرورها الميداني لرصد أي مخالفات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة، ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.

محافظ المنوفية: لا تهاون في حق الدولة

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون في حق الدولة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.