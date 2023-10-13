موعد مباراة مصر والجزائر والقنوات الناقلة.. إليك التفاصيل

فاز المنتخب الوطني في مباراته الوديه التي عقدت، أمس، ضد زامبيا بهدف للاعب حمدي فتحي، وتنتظر الجماهير موعد مباراة مصر والجزائر المقرر إقامتها في الإمارات في ختام معسكر أكتوبر قبل انطلاق مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة الأمم الإفريقية المقبلة 2024.

موعد مباراة مصر والجزائر

ووفق جدول المباريات الودية فإن موعد مباراة مصر والجزائر الاثنين المقبل 16 أكتوبر الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الأرض المضيف للمباريات الودية التي تقام على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات، كما يمكن مشاهدتها عبر أون تايم سبورتس الأولى، وأبو ظبي الرياضية، ويمكن تحميلهما من خلال الترددات التالية:

تردد قناة أون تايم سبورتس الأولى

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

وجاء تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي المصري نايل سات، والأقمار الصناعية الأخرى، والتي يمكن من خلالها متابعة مباراة منتخب مصر، كما يلي:

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.