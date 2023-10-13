نائب مدير الأكاديمية العسكرية: نعمل على تطوير المناهج دوريا (فيديو)

قال اللواء طيار مدحت كامل زكي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، على هامش احتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، إنّ هذا اليوم من أيام الفخر داخل قواتنا المسلحة وقواتنا الجوية، وحفلة تخريج الدفعة 90 طيران وعلوم عسكرية جوية دائمًا نسميه يوم الحصاد.

الكلية الجوية

وأضاف «زكي»، خلال لقائه المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن التطور الذي شهدته القوات الجوية خلال الفترة الماضية صاحبه تطوير واضح في العملية التعليمية داخل الكلية الجوية.

الأكاديمية العسكرية

وأكد نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، أن التطور السريع في علوم الطيران وأسلحة الجو المختلفة لا بد من أن يصاحبه تطور كبير ومتلاحق داخل الكلية الجوية، معقبًا: «نحن نطور المناهج التعليمية ونراجعها سنويًا ونطلع دائمًا على كل ما هو جديد في علم الطيران».