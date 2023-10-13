رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خالد عكاشة: أمريكا شريك كامل في صناعة القرار السياسي الإسرائيلي الموجه لفلسطين

كتب:

مريم جاد
02:51 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
العميد خالد عكاشة

العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه لا يوجد وقت دقيق يمر به الإقليم والقضية الفلسطينية أكثر من التوقيت الحالي، لافتًا إلى أن تواجد وزير الخارجية الأمريكي، أمس، داخل إسرائيل، وحضوره اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك كامل في صناعة القرار السياسي الإسرائيلي الموجه لفلسطين. 

أمريكا شريك بالقرار الإسرائيلي

أضاف «عكاشة» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسية» مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن أمريكا شريك أيضًا في صناعة وزارة الحرب المصغرة، وكل المصادر الأمريكية والإسرائيلة تعلم أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق هو رجل الولايات المتحده الأمريكة داخل النخبة السياسية.

وتابع: «نحن اليوم أمام صناعة حكومة إسرائيلة بشراكة أمريكا، وهناك جزء منها يهدف إلى تقييد تيار اليمين المتطرف، وخلق توازن دتخل الحكومة الإسرائيلية».

اقرأ المزيد:

عزت إبراهيم لـ«كلام في السياسة»: الغرب دعم الحركات الإسلامية بديلا للتيار القومي

عزت إبراهيم لـ«كلام في السياسة»: إسرائيل تخطط لضم قطاع غزة لأراضيها بعد إفراغه من سكانه

باحث لـ«كلام في السياسة»: مصر تنزع فتيل مخططات توطين الفلسطينيين في سيناء

«كلام في السياسة» يسلط الضوء على دور مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية

عزت إبراهيم لـ«كلام في السياسة»: حكومة الحرب الإسرائيلية تسعى لاحتلال غزة وتهجير سكانها

نقيب الفلاحين لـ«كلام في السياسة»: مصر تعيش الآن أزهى عصور الزراعة

حسين أبو صدام لـ«كلام في السياسة»: الفلاح المصري مرتبط بطين الأرض أكثر من أي مواطن