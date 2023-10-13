خالد عكاشة: أمريكا شريك كامل في صناعة القرار السياسي الإسرائيلي الموجه لفلسطين

قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه لا يوجد وقت دقيق يمر به الإقليم والقضية الفلسطينية أكثر من التوقيت الحالي، لافتًا إلى أن تواجد وزير الخارجية الأمريكي، أمس، داخل إسرائيل، وحضوره اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك كامل في صناعة القرار السياسي الإسرائيلي الموجه لفلسطين.

أمريكا شريك بالقرار الإسرائيلي

أضاف «عكاشة» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسية» مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن أمريكا شريك أيضًا في صناعة وزارة الحرب المصغرة، وكل المصادر الأمريكية والإسرائيلة تعلم أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق هو رجل الولايات المتحده الأمريكة داخل النخبة السياسية.

وتابع: «نحن اليوم أمام صناعة حكومة إسرائيلة بشراكة أمريكا، وهناك جزء منها يهدف إلى تقييد تيار اليمين المتطرف، وخلق توازن دتخل الحكومة الإسرائيلية».